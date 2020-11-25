Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı
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Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı

25.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:15

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Manchester United'a konuk oldu. Mücadeleye kötü bir başlangıç yapan temsilcimizde kaleci Mert Günok inanılmaz bir hataya imza attı.

Başakşehir'de forma giyen milli kaleci Mert Günok, Manchester United maçında çok büyük bir hataya imza attı.

Mücadelenin 19. dakikasında Alex Telles'in yaptığı ortada topu elinden kaçıran Günok, Bruno Fernandes'e engel olamadı ve ikinci kez topu kalesinde gördü.

Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mert Günok'un yaptığı hata sonrasında milli kaleci için sosyal medyada tepki gösterildi. Macaristan maçında yaptığı hatayla çok konuşulan Mert Günok'un böylesine önemli bir maçta yaptığı hata büyük eleştiri topladı.

Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı

Mert Günok için "Şenol Güneş neden hala milli takıma seçiyor' ifadeleri yer aldı.

Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı
Haber Yorumları (8)
FUTBOL: hata yapsa ne olur yapmasa ne olur Manchester ile arasında çok fazla kalite farkı var
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GADDAR: İDDAA !!!!
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YORGUN: ISMARLAMA ŞAMPİYON! ARKANDA SİYASİ VE MASA ALTI OYUNCULARI OLMAYINCA OLMUYOR DEĞİL Mİ? BAK, BU YIL BAŞKALARINA ÇALIŞIYORLAR.
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