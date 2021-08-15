Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

- Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

İSTANBUL - Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti
Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan Mert Günok'un sözleşmesini feshetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Berdan Mardini Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:18:39. #1.16#

title