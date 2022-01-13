Mert Çetin kimdir? Galatasaray tercüman Mert Çetin hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Mert Çetin kimdir? Galatasaray tercüman Mert Çetin hayatı ve biyografisi!

Mert Çetin kimdir? Galatasaray tercüman Mert Çetin hayatı ve biyografisi!
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Galatasaray'da Fatih Terim'in gidişi sonrası hareketli günler yaşanırken denetimli tercüman Mert Çetin'de sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mert Çetin kimdir? İşte, Tercüman Mert Çetin hayatı ve biyografisi!

Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray'da tercümanlık yapan Mert Çetin, son dönemde sosyal medyada gündem oldu. Peki, Galatasaray tercümanı Mert Çetin kimdir.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin

Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı

Doğum Tarihi: 17.10.1983

Doğum Yeri: İstanbul

Mert Çetin yaklaşık 13 yıldır Galatasaray'da tercümanlık yamaktadır.

Futbolcular ile samimi ilişkileri bulunan Mert Çetin, yabancı futbolcuların iletişim konularında destek oluyor.

Mert Çetin kimdir? Galatasaray tercüman Mert Çetin hayatı ve biyografisi!

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