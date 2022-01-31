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Mert Çetin Hatayspor maçında oynayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mert Çetin Hatayspor maçında oynayacak

Kayserispor'un ara transferde kadrosuna kattığı Mert Çetin, Hatayspor maçında forma giyecek.

Kayserispor'un ara transferde kadrosuna kattığı Mert Çetin, Hatayspor maçında forma giyecek.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin, Hatayspor maçında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Majid Hosseini'nin Covid19 testinin pozitif çıkmasından ötürü çalışmalara katılamadığı haftada teknik direktör Hikmet Karaman, Hatayspor maçında stoper mevkiinde formayı Mert Çetin'e verecek.

Mert Çetin, Antalya'nın Belek kentinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında hırsı ile dikkatleri üzerine çekerken, Cuma günü Kadir Has Stadı'ndaki maçta oynayacak olmanın heyecanı içerisinde. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Mert Çetin, Hatayspor, Spor, Haber

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