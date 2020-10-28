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Mersin Ticaret Borsası

28.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:00
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 16,05 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 16,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Barbunya (paketli) Kg 13,06 16,05
Buğday (aşurelik) Kg 2,80 3,52
İrmik Kg 4,45 4,45
Şehriye Kg 5,00 5,00
Yeşil mercimek Kg 6,45 8,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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