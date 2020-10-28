Mersin Ticaret Borsası
28.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:00
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 16,05 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli barbunyanın kilogramı en yüksek 16,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Barbunya (paketli)
|Kg
|13,06
|16,05
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,80
|3,52
|İrmik
|Kg
|4,45
|4,45
|Şehriye
|Kg
|5,00
|5,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,45
|8,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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