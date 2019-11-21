Mersin narenciyesi Samsun'dan taşınacak

21.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:49

Yeni başlayan Samsun-Novorossiysk-Samsun hattının ilk gemisi Samsun Limanı'na yanaşarak soğutuculu konteynerlerin tahliyesine başlandı.



Hava ve liman durumuna bağlı olarak 3 ila 4 günde bir yapılacak tur ile ihracatın hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak. Kara nakliyesi ile Samsun'a gelen yükler Samsunport tarafından soğutuculu konteynerlere yüklenerek Rusya'ya ihraç edilecek.



Samsun Limanı yetkililerinin belirttiği üzere amacın, üreticinin ürününün daha hızlı ve kısa bir sürede pazara ulaşmasını sağlamak ve ülke ihracatına destek olmak olduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA