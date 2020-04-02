Mersin Limanı’ndan transit ticarete destek Mersin Uluslararası Limanı'nda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında liman genelinde alınan tedbirlere ek olarak, 'transit konteyner ardiye' ve transit araç fuzuli işgaliye ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yapıldı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında liman genelinde alınan tedbirlere ek olarak, 'transit konteyner ardiye' ve transit araç fuzuli işgaliye ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yapıldı. Kaynak: Dunya.com