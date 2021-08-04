Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadına başlandı
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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadına başlandı

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle bilinen beyaz incirin hasadına başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle bilinen beyaz incirin hasadına başlandı.

Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Dere Mahallesi'nde hasadına başlanan beyaz incirin üreticileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, burada, kaliteli üretimle piyasaya sunulacak ürünün ilçeye büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da meyvenin ilçede yaklaşık 4 bin dekarda üretildiğini, bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini belirterek "İncirlerimiz doğal olarak üretilerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmektedir. Hasat 3 ay sürecek. Mut beyazı incirinde markalaşma ve coğrafi işaret alma çalışmalarına da başlandı." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da bereketli bir sezon beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Üretici Bülent Yüksel, bu yıl incirin kaliteli olduğunu, ürünün kilogramının 10 liradan satıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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