Mersin İdmanyurdu İz Bırakanlar Müzesi'nde yaşayacak

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - lacivertli takımın fotoğrafları, şampiyonlukları ve tarihi Mersinlilere anlatılarak Mersin İdmanyurdu ruhu yaşatılıyor.

Mersin'de bakımsızlıktan harabeye dönen ve yıkılmak üzere olan tarihi Mersin Evi, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin katkılarıyla restore edilerek İz Bırakanlar Müzesi'ne dönüştürüldü. Mersin'in tarihini anlatan fotoğraflar ve bilgilerle bezeli müzede, sanattan siyasete, spordan kültüre Mersin'de yaşamış ve kente bir iz bırakmış kişiler tanıtılırken, 100 yıllık geçmişe sahip, kentin simgelerinden Mersin İdmanyurdu da yeniden hayat buluyor. Yakın bir tarihte açılışı yapılacak olan ve Mersin'in 120 yıllık tarihine ışık tutan müzenin bir odası, Türk futbol tarihinin önemli takımlarından biri olan Mersin İdmanyurdu'na ayrıldı. 1925 yılında kurulan takım, tarihi boyunca başarılara imza atmış, bir dönem ünlü futbolcu Lefter de teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

"Mersin İdmanyurdu benim aşkımdır"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mersin İdmanyurdu benim aşkımdır. Çocukluğumda su, sakız sattığım ve cep harçlığımı çıkarttığım, bütün maçlarını seyrettiğim bir takım" diyerek, takıma verdiği önemi vurguladı. Mersin İdmanyurdu'nun aslında Mersin'in aşkı olduğunu belirten Gültak, "Maalesef uygun olmayan konulardan dolayı Mersin İdmanyurdu hiç de hak etmediği yerlere gitti, üzgünüz. Ama dedik ki, bu takım 100 yıllık bir takım, unutulmasın, gelecek nesil bu takımı unutmasın. Belki bir gün yeniden o ruh canlanır ve ortaya çıkar, çünkü ortaya fiilen koymadığınız her şey bir gün tarih oluyor ve unutuluyor. Dolayısıyla 7 odadan birini Mersin İdmanyurdu'na ayırdık ve burada Mersin İdmanyurdu ruhunu fotoğraflarıyla, şampiyonluklarıyla, başarılarıyla, oyuncularıyla, herkesle ortaya koyduk" dedi.

"Tüm fotoğraflarını dijital ortama aldık"

Odayı hazırlarken önemli bir şey daha yaptıklarını dile getiren Gültak, Mersin İdmanyurdu'nun tüm fotoğraflarının ve kupalarının bir lokalde muhafaza edildiğini söyledi. Gültak, "Bu lokalde 2 binin üzerinde fotoğraf vardı. Bu fotoğraflar, yine Mersin İdmanyurdu aşığı, hala kırmızı-lacivert giyinen Bayram Birinci ağabeyimizin kontrolündeydi. Yıllarca bunu maalesef yedeklememişlerdi. Kendisiyle konuştuk, o da bize inandı ve destek oldu. Şu an bütün bu fotoğrafları ve Mersin İdmanyurdu'nun tüm anılarını biz dijital ortama aldık, çünkü Allah korusun o mekanda bir yangın, bir sel olsa Mersin İdmanyurdu'nun 100 yıllık fotoğrafları, tüm yaşanan o şampiyonluklar, o güzellikler, o sevinç ağlamalarının hepsi yok olacaktı. Biz bunların hepsini dijital arşive koyduk, istediğimiz zaman istediğimiz şekilde elde edebiliriz. Müzede bir odaya ayırdık ama bunun yanında tüm fotoğrafları da dijital ortama alarak Mersin İdmanyurdun'un anılarını yaşatmaya çalışacağız. İnşallah bir gün Mersin İdmanyurdu yeniden Süper Lige çıkar" diye konuştu. - MERSİN