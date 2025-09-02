Mersin İdman Yurdu Niğde Belediyesi Spor hangi kanalda? Mersin İY Niğde Belediyesi Spor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Mersin İY Niğde Bld maçı hangi kanalda? Mersin İY Niğde Bld Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Mersin İY Niğde Bld maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Mersin İY Niğde Bld maçını hangi kanal veriyor? İşte Mersin İY Niğde Bld maçı yayın bilgisi haberimizde...

MERSİN İY NİĞDE BLD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin İY Niğde Bld maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mersin İY Niğde Bld maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca A Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Mersin İY Niğde Bld maçını izleyebilirsiniz.

MERSİN İY NİĞDE BLD MAÇI SAAT KAÇTA?

Mersin İY Niğde Bld maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.