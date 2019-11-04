Mersin’i 100 ton narenciye ile süslediler
Türkiye'de üretilen muz, limon, yenidünya, yafa portakalı, king mandalina gibi ürünlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Mersin, Uluslararası Narenciye Festivali'nde farklı ülkelerden konuklarını 7. kez ağırladı.
04.11.2019 00:07
Türkiye'de üretilen muz, limon, yenidünya, yafa portakalı, king mandalina gibi ürünlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Mersin, Uluslararası Narenciye Festivali'nde farklı ülkelerden konuklarını 7. kez ağırladı.
Kaynak: Dunya.com