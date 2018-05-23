Mersin'deki Yağışlı Hava Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Mersin'in Mut ilçesinde son 15 günde etkili olan dolu yağışının yaklaşık 15 bin dekar alanda zarara neden olduğu bildirildi.

Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, ilçede son 15 gün içerisinde etkili olan dolu yağışlarının 20 mahalledeki tarım alanlarında zarara neden olduğunu belirtti.

Dolunun ürünlerine zarar verdiğini aktaran Bayır, "Tarımsal üretim yapılan 20 mahalledeki kayısı, zeytin, üzüm, elma ve Antep fıstığı başta olmak üzere ürünlerde yüzde 40 ile 80 oranında değişen dolu hasarı oluştu. Müdürlüğümüz ziraat mühendislerimizce hasar tespitleri yapıldı. Yaklaşık 15 bin dekar alanda dolu nedeniyle tarımsal üretim zarar gördü." ifadesini kullandı.

Bayır, hasar tespitlerinin il müdürlüğü aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletildiğini kaydetti.