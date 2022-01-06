Mersin'de "yatak limon" soğuk hava depolarına götürülmeye başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat edilen limonun bir bölümü, yaz aylarına kadar bozulmadan saklanabilmesi için "yatak limon" haline getirilerek soğuk hava depolarına ve mağaralara gönderiliyor.

İlçede hasadı süren limonun, bir kısmının "yatak" olarak adlandırılan yöntemle uzun süre saklanması amacıyla çalışmalara başlandı.

Belirlenen depolara gönderilen limonlar, kadınların hummalı çalışması sonucu kasalara özenle diziliyor. Burada diğer işçilerin desteğiyle kamyonlara yüklenen limonlar, soğuk hava depoları ve mağaralara götürülüyor.

"Yatak limon" adı verilen bu ürünler, bozulmadan yaz aylarına kadar saklanabilecek ve bu dönemde piyasaya sürülecek.

"Lamas limonu hasadının ortasındayız"

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere, ilçenin limon üretiminde önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İlçede Lamas cinsi limonun hasadının sürdüğünü aktaran Şahin, ürünlerin bir kısmının sandıklara konularak soğuk hava depolarına götürüldüğünü anlattı.

Şahin, bu işlemlerde kadın işçilerin önemli görev üstlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda depolarda yatağa alınan Lamas limonu hasadının tam ortasındayız. Bahçelerimizden hasadını yaptığımız limonları depo ortamına getirip çeşitli boy seçimlerinin yapılması için kadınlarımıza teslim ediyoruz. Kadınlarımız limonu hijyenik şekilde uygun ambalajlama sistemi ile muhafazasını yapmakta. Limonlar havadaki nem durumuna göre sandıklara konuluyor. Limonun dikiminden hasadına ve paketlemesine, ardından da depolamasına kadar çok meşakkatli bir iş yürütülüyor. Kadınlarımız sofralarımıza lezzet katan limonu kesip paketlerken adeta dantel işler gibi işliyor."

Nevşehir'de soğuk hava deposu bulunan Yaşar Duruer de depolara giden limonların belirli zaman sonra yeniden işlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulacağını ifade etti.

Kadın işçilerden Fatma Uğuz, limonu büyüklüğüne göre sandıklara dizdiklerini, bu işi yaparak aile ekonomisine katkı sunduklarını dile getirdi.

Nazlı Gürsoy da burada çalışarak üniversitede iki öğrenci okuttuğunu ve evlerinin geçimlerini limon paketlemesinde çalışarak sağladıklarını kaydetti.