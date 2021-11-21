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Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'de Toroslar Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de Toroslar Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

"Toroslar'a koş" sloganıyla gerçekleştirilen ve 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcunun yer aldığı maraton sona erdi.

21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 3 kilometrelik halk koşusuna katılarak vatandaşlarla birlikte yarıştı.

Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

21 kilometre yarı maraton erkekler: 1. Philip Kiprono Tarus, 2. Bernard Sang, 3. Getaye Gelaw

21 kilometre yarı maraton kadınlar: 1. Pauline Esikon, 2. Pascalia Chepkogie, 3. Monica Cheruto

10 kilometre erkekler: 1. Fetene Alemu, 2. Ayetullah Aslanhan, 3. Tefera Geleta Ararsa

10 kilometre kadınlar: 1. İnci Kalkan, 2. Berfin Barışer, 3. Nursel Karataş

Özel sporcular 300 metre erkekler: 1. Cemal Çoban, 2. Mehmet Deniz, 3. Mevlüt Ekmez

Özel sporcular 300 metre kadınlar: 1. Aslı Demirci, 2. Pınar Yedigöz, 3. Ayşe Kafes

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

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AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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