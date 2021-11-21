Mersin'de Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu başladı

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de Toroslar Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen "Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu" başladı.

"Toroslar'a koş" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcu yer aldı.

Etkinlik 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda maratonu başlattı.

Sporcular, yarı maratonda Torosların yanı sıra Akdeniz ve Yenişehir ilçelerini de kapsayan güzergahta koşuyu gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Yılmaz, etkinlikte gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovikd-19) tedbirleri kapsamında insanların hareketsiz kaldığını ve bu nedenle maraton düzenlediklerini söyledi.

Maratona çok sayıda ülkeden sporcuların da katıldığını ifade eden Yılmaz, "Pandemi döneminde hareketsiz kaldık, evden çıkamadık, spor yapamadık, hareket edemedik. Bunu gidermek, psikolojik ve sosyolojik sonuçlarını ortadan kaldırmak için gençler, çocuklar ve her yaştan vatandaşımızı spora yönlendirme noktasında büyük faydaları var. Kentimizin tanıtımı açısından da büyük faydası var." diye konuştu.

AA / Gül Meltem Temiz - Spor Haberleri

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