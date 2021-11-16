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Mersin Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Mersin Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Satranç Turnuvası" başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Mersin Büyükşehir Belediyesi 5. Uluslararası Satranç Turnuvası" başladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 13 ülkeden 486 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın açılış konuşmasında, yerel yönetimlerle yürütülen uluslararası turnuvaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini söyledi.

Kentin ikliminin ve fiziksel koşullarının uygun olması nedeniyle uluslararası turnuvayı hayata geçirdiklerini belirten Tulay, "Bu turnuva 2021 yılında yaptığımız ilk ve tek uluslararası açık satranç turnuvasıdır. Oldukça güzel bir ilgiyle beraberiz. Turnuvada, 13 ülke ve 486 sporcu yer alıyor. Türkiye'de 51 ilden katılım var. 21 Kasım'a kadar sporcular kıyasıya bir mücadele içerisinde, gayet güzel bir atmosferde bu turnuvayı tamamlayacaklar." diye konuştu.

Turnuva, 21 Kasım'da sona erecek.

AA / Gül Meltem Temiz - Spor Haberleri

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