Merkezi yönetim bütçesi ekimde 17,4 milyar TL açık verdi

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi 2021 Ekim'de 17,41 milyar TL açık verdi. Bir önceki yılın aynı ayında bütçe açığı 4,89 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

3,11 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK

Bütçe 2021 Ekim'de 3,11 milyar TL faiz dışı açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim'de 131,4 milyar TL, faiz hariç giderler 117,1 milyar TL, gelirler 114 milyar TL oldu.

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78,5 milyar TL açık verdi. Bütçe açığı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 145,48 milyar TL olmuştu. Ocak-Ekim döneminde 78,07 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde döneminde 25,9 milyar TL faiz dışı açık verilmişti.

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