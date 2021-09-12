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Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Denizli'de düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Denizli'de düzenlenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Spor Tesisi'nde bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları gereği ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü sonrası alana alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kayıt yaptıran ve güreş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pehlivanlar, yağlanarak er meydanına çıktı.

Minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy kategorilerinde güreşler yapıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Şahali Kurt ve Osman Aynur güreşseverleri selamladı.

Güreşlerde 41'i başpehlivan yaklaşık 600 sporcu yer aldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin altın kemerli başpehlivanlarından İsmail Balaban da Merkezefendi Yağlı Güreşlerinde boy gösterdi.

41'i başpehlivan 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde sporcular, minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti.

Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Osman Aynur ile İsmail Balaban da Şahali Kurt ile eşleşti.

Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Ali Gürbüz finalde karşı karşıya geldi.

Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından heyecanla izlendi.

Kıyasıya mücadelede Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Gürbüz'e altın kemerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

İkincilik kürsüne İsmail Balaban, üçüncülük kürsüsüne ise Osman Aynur ve Şahali Kurt çıktı.

Güreşleri, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda güreşsever izledi.

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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Haber: Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Haberler Spor
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