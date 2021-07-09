Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı Nate Sestina'yı kadrosuna kattı.
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı Nate Sestina'yı kadrosuna kattı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı Nate Sestina'yı kadrosuna kattı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transferlere son sürat devam ediyor.

Bu yıl ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transferlere son sürat devam ediyor.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi basketbol takımı kadrosuna yeni bir ismi daha katarak güçlendi. Yukatel Merkezefendi son olarak ise Amerikalı Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti. Asbaşkan Veli Tefenlili, "Birçok oyuncu ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. Daha önce kadromuzda Altan Erol, Ümit Sonkol, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe ile yeniden anlaşmıştık. Yerli transferinde ise Yiğitcan Turna ve Thomas Akyazılı, Emircan Koşut ailemize katıldılar. Yabancı oyuncu transferlerimiz devam edecek. Upson ve Hollewel ile daha önce anlaşmıştık. Denizlimize hayırlı olsun. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyoruz"dedi.

Sestina kimdir

1997 doğumlu, 2.06 m boyundaki ve 4-5 pozisyonlarında oynayan üçlükçü Amerikalı uzun 2020'de Kentuck'den mezun oldu (son sezon 19.8 dakika, 5.8 sayı, 3.8 ribaund, 0.8 asist). Geçen sezon İsrail'in Hapoel Holon takımının formasını giyen Sestina ligde 24.3 dk, 10.4 sayı (yüzde 40 üçlük), 3.6 ribaund, 0.9 asist ortalaması yakaladı. - DENİZLİ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı Nate Sestina'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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