Merkezefendi Belediyesi Basket, Frutti Ekstra Bursaspor maçına hazır

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın deplasmanda Frutti Ekstra Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 8 oyuncunun iyileştiğini kaydetti.

Karantina sürecinde antrenman yapamayan oyuncuların fiziksel olarak geriye gittiğini belirten Aktaş, "Çok çalışarak açığı kapatacağız. 21 gün sonra ilk maçımızı Bursaspor'a karşı oynayacağız. Oldukça uzun geçen aradan önce üç maçlık galibiyet serimiz vardı ve sistemimiz büyük ölçüde oturmuştu. Şimdi doğal olarak fiziksel bir gerileme oldu ancak çok kısa sürede eski durumumuza gelmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde 10 gün içinde 3 maç yapacaklarını aktaran Aktaş, tüm takımların karşılaştığı bu tabloyu mazeret olarak kabul etmediklerini ifade etti.

Beş galibiyetleri bulunduğunu ve düşme hattının üzerinde olduklarını kaydeden Aktaş, "Gevşeme, hata yapma lüksümüz yok. Elbette gözümüz daha üst sıralara yükselip Avrupa kupalarından davet alabileceğimiz yerlere gelebilmek. Ama öncesinde alt sıralarla ilişkimizi tamamen koparmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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