Merkezefendi Basket liderliği kendi evinde kaptı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kendi evinde Samsunspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kendi evinde Samsunspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Heyecanı üst düzeyde, şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyecek maçta Merkezefendi Belediyesi uzatma sonunda Samsunspor'u 82-75 yendi. İkili averajı da eline geçiren Merkezefendi kalan maçlarından ikisini kazansa dahi şampiyon olacak. Samsunspor'un şampiyonluğu ise kalan üç maçta, Merkezefendiye göre 2 galibiyet daha fazla almasına bağlı. Merkezefendi bu sonuçla 12'de 12 yapmış oldu.

Öne çıkanlar.

Merkezefendi Belediyesi: Serkan Menteşe 12 sayı (4/7 üçlük) 7 ribaund, 5 asist, Hakan Yapar 18 sayı (2/3 üçlük), 6 ribaund, 4 asist, Dwight Coleby 12 sayı, 10 ribaund, Ümit Sonkol 10 sayı (2/11 üçlük), 9 ribaund, 2 asist (Chauncey Collins 7 sayı, 1/11 üçlük, 7 ribaund, 7 asist, 4 top kaybı)

Samsunspor: Berkay Sinirlioğlu 16 sayı, 3 ribaund, 8 asist, Timothy Soarez 19 sayı, 16 ribaund, Kahlil Dukes 20 sayı, 6 ribaund, 1 asist. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı