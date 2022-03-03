Merkez Bankası rezervleri bir haftada 867 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar - Haberler

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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 867 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 867 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 867 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

Sanane Adımdan :

Rusyaya altınla dolar satılmış anlaşılan güzel Rusyadan sağlam kapitülasyonlar alıcaz gibi duruyor bu gidişle kapılar kapandı tek kapısı biziz buda fayda sağlar bize

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