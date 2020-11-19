Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu
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Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

19.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 540 milyon dolar azalışla 40 milyar 374 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 43 milyar 327 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 1 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 43 milyar 327 milyon dolardan 41 milyar 977 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 85 milyar 241 milyon dolardan 82 milyar 351 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
02.10.2020 42.229 41.409 83.638
09.10.202042.477 41.118 83.595
16.10.202042.822 42.667 85.489
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
06.11.2020 43.32741.914 85.241
13.11.2020 41.977 40.374 82.351
Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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