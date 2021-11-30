Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden ayrıldı

Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

YERİNE HAKAN ER ATANDI

Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Haber de Küçüksaraç'ın ayrılığının sebebine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

2019'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

EKİM AYINDA 3 ÜYE GÖREVDEN ALINMIŞTI

3 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş koltuklarından olmuştu. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak atanmıştı. Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna getirilmişti.

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