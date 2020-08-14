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Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi

Dolardaki yükseliş devam ederken Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7,34 TL'ye yükseldi.

14.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:56

Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 iken, bu anket döneminde 7,34'e yükseldi. Temmuz anketinde 7,26 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi Mayıs anketinde 7,68 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,3 iken, bu anket döneminde yüzde -1,6'ya geriledi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ DE ARTTI

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,79 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,43 olarak gerçekleşti.

2020 yılı ağustos ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Haber Yorumları (2)
MB BAĞIMSIZ OLMADIĞI İÇİN: Serbest piyasa diye birşey de kalmadı ,dövize baskı faize yasak diye diye günden güne eriyen bütçe ,sonu nereye dayanır kimsenin fikri de yok.
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MERKEZ BANAKSI SAF MI YA: dolar zaten 7. 40. hangi borsayı takip ediyo bunlar. o kadar okul okuyup bu sonuca mı varmışlar. saftirikler
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