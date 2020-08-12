Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra TCMB'nin dün daha da kuvettlendirdiği sıkılaştırma adımlarıyla desteğiyle 7.21'e kadar geriledi. Euro ise 8,46 seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası'nın hamleleri sonucu dolardaki yükseliş durağanlaştı.

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Dolar, yeni günün işlemlerinde 2 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı görürken euro da 8.44 liraya kadar indi. Merkez Bankası'nın hamleleri sonucu dolardaki yükseliş durağanlaştı. YURTİÇİNDE VERİ AÇIKLANMAYACAK Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurtdışında ise Euro Bölgesi haziran ayı sanayi üretim verileri ile ABD temmuz ayı enflasyon verileri takip edilecek Dolar Alış: 7,2063 Satış: 7,2102 Euro Alış: 8,4524 Satış: 8,4611