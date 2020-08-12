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Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü

Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra TCMB'nin dün daha da kuvettlendirdiği sıkılaştırma adımlarıyla desteğiyle 7.21'e kadar geriledi. Euro ise 8,46 seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası'nın hamleleri sonucu dolardaki yükseliş durağanlaştı.

12.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:15

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Dolar, yeni günün işlemlerinde 2 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı görürken euro da 8.44 liraya kadar indi. Merkez Bankası'nın hamleleri sonucu dolardaki yükseliş durağanlaştı.

YURTİÇİNDE VERİ AÇIKLANMAYACAK

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurtdışında ise Euro Bölgesi haziran ayı sanayi üretim verileri ile ABD temmuz ayı enflasyon verileri takip edilecek

Dolar

Alış: 7,2063

Satış: 7,2102

Euro

Alış: 8,4524

Satış: 8,4611

Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Haber Yorumları (3)
SAMSUN: Oldu canlarim tmm bide simdi bakin yine ucuyoruz millet buzdolabina hucum ediyor:)
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ACABA: Hamleler çok sığ doğru düzgün bir para politikası yok en güçlü silahlarını kullandı TCMB buda birkaç gün iadare eder enfazla sonrasını görürür södürdümü körükledimi
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DENİZ: Dolar ateşi sönmüş değil bence patlaması sönmüş. 6, 86 - 6, 83 arasıydı 3 aydır. şimdi 7, 2 den aşağı inmiyor. . Ayrıca TL nin ateşi ne zaman çıkacak onu bekliyoruz. Dövizin yükselmesi Türk Lirasının dış piyasada değer kaybetmesi olduğunu hepimiz biliyoruz sonuçta. Değil mi?
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