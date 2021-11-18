Merkez Bankası'nın faizi 5 dakika geç açıklaması, "Kararsızlık mı var?" yorumlarına neden oldu
Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normal şartlarda saat 14.00 denince anında açıklanan karar bugün 5 dakika gecikmeli servis edildi. Bu durum "Acaba bir kararsızlık mı var? Bir son dakika telefon görüşmesi yapılıyor olabilir." yorumlarına neden oldu.
Merkez Bankası faiz indiriminde seriye bağladı. Eylül ayında 100 baz puan indirime giden Merkez, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puan indirime gitti. Böylece ağustos ayında yüzde 19 olan faiz, yüzde 15'e çekildi.
KARAR 5 DAKİKA GEÇ AÇIKLANDI
Ancak bugün açıklanan faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normalde saat 14.00 olduğunda hemen açıklanan faiz kararı, bugün ise 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.
SON DAKİKA TELEFON GÖRÜŞMESİ YORUMU
Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan veri, saat 14.05'te yayınladı. Bu durum ise farklı yorumlamalara neden oldu. "Acaba bir kararsızlık mı var?" diyen ekonomistler, "Kararla ilgili son dakika bir telefon görüşmesi yapılıyor olabilir" ifadelerini kullandı.
Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar— Haberler (@Haberler) November 18, 2021
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