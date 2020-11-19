Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti
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Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti

19.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:27

Son Dakika! Bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Karar sonrası 7,70 seviyesinde olan dolar 7,53'e kadar gerilerken, tekrar yükselişe geçen dolar an itibariyle 7,62 liradan işlem görüyor.

Türkiye'nin ekonomi zirvesinde yaşanan gelişmeler döviz üzerinde de etkili oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda ekonomide reform mesajı verirken, bu açıklamalardan sonra gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi.

Toplantı öncesi güne sakin bir başlangıç yapan dolar gün içinde de bu seyrini sürdürürken yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak gösterilen PPK toplantısından çıkan karar dövizde hareketliliğe neden oldu.

POLİTİKA FAİZİ 475 BAZ PUAN ARTIRILDI

Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Dolar ilk tepki olarak 7.53 seviyesine kadar indi.

DOLAR TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kararın ardından sert bir düşüş yaşayan dolar kısa bir süre sonra tekrar yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Dolar an itibariyle 7,62 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Faiz kararının ardından euro 9,02 liradan, sterlin ise 10,10 liradan işlem görüyor.

Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşen dolar tekrar yükselişe geçti

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