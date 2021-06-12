Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak
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Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak

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Milyonlarca memur ve emekliye temmuzda zam yapılacak. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyonu belirleyici olacak. Dolayısıyla zammın netleşmesi için haziran ayı verisinin gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, haziranda TÜFE'nin yüzde 1.21 gelmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Geriye sadece haziran verisi kaldı. Bu da 5 Temmuz'da belli olacak.

ZAM ORANI 7.67 OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı eski adıyla Beklenti Anketi, yeni adıyla Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1.21 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.

5 TEMMUZ KİLİT TARİH

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak
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Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak - Haberler Ekonomi
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