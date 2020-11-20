Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti

Dün politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi daha geldi. Buna göre, forex swaplarında TL cinsi faiz oranı yüzde 1,75 artırılarak yüzde 15'e çıkarıldı.

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.

DÜN DE POLİTİKA FAİZİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

FOREX SWAPI VEYA FX SWAPI NEDİR?

Yatırımcının gün sonundaki açık pozisyonlarına uygulanan faiz farkı tutarını ifade eder. Yani, taşıma maliyeti olarak hesaplanmaktadır. Faiz farkı,pozisyona girilen para birimlerini kullanan ülkelerin yıllık politika faizlerinin farkının alınması ve günlük olarak hesaplanmasıyla bulunur.

Forex piyasasında,bir döviz cinsini başka bir döviz cinsiyle değiştirmek mantığıyla işlem yapılmaktadır ve hiçbir para birimi tek başına bir değer ifade etmez. Yatırımcı, bir döviz çiftinde işlem yaptığında swap hesaplaması açısından mantık, alınan paranın borç verilen para,satılan paranın ise, borç alınan para olmasıdır. Eğer satın alınan para biriminin bağlı olduğu ülkenin faiz oranı düşük buna karşın satış yapılan para birimin bağlı olduğu ülkenin faiz oranı yüksek ise, yatırımcı yüksek faizli para birimini piyasaya verip, düşük faizli para birimini elinde tutuyor olacağından, hesabına swap adı altında bir maliyet yansıyacaktır.