Merkez Bankası'ndaki değişim piyasaları olumsuz etkiledi! Dolar ve altın yükselişe geçti
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Merkez Bankası'ndaki değişim piyasaları olumsuz etkiledi! Dolar ve altın yükselişe geçti

22.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:32

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişmenin ardından TL yeni güne yüzde 17'lik bir değer kaybıyla başladı. Geçen haftayı 7,20 seviyesinde kapatan dolar, uluslararası piyasalarda 8,50 kadar liraya yaklaştı. Türkiye'de piyasalar henüz açılmazken dolar 8 liranın üzerinde işlem görüyor. Öte yandan altın da yukarı yönlü seyre geçerken, gram altın 450 liranın üzerine çıktı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın ardından göreve gelen Naci Ağbal, 875 baz puan faiz artışına gitmesinden sonra görevinden alındı. Ağbal'ın yerine ise sık sık yüksek faizi eleştiren Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

DOLAR 8 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hafta sonu yaşanan bu gelişme piyasaya olumsuz şekilde yansıdı. Geçen haftayı 7,20 lira seviyesinde kapatan dolar, yeni haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 8,50 liraya kadar yaklaştı. Türkiye'de piyasalar henüz açılmazken, dolar 8,05 bandında seyrediyor.

GRAM ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Dolarda yaşanan değer kaybının ardından euro 9,60 liraya, sterlin ise 11,18 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı ise 450 liranın üzerine çıktı.

"BAZI ANALİSTLERİN TAHMİNLERİNİ AŞTI"

Türk Lirası'ndaki değer kaybını manşetinden duyuran Bloomberg, Ağbal'ın görevden alınmasının yatırımcı güvenine darbe vurduğunu belirterek, "Piyasaların ilk tepkisi bazı analistlerin tahminlerini aştı" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası'ndaki değişim piyasaları olumsuz etkiledi! Dolar ve altın yükselişe geçti
Haber Yorumları (4)
KUMLU CAM 07: Olan sadece millete oldu gerisine bir şey olmaz. Türkiye''nin 1. 5 bir gecede köşeyi dönerken, ?. 5 lik kısmı daha zor günler bekliyor. Allah Yardımcımız olsun!!
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GERO: haydi baslayalim bize operasyon cekilio dis gucler faiz lobisi vs. . . . . . . . . . .
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D: O KADAR SÖYLEDİK BÜLOF YA DA HAZIR PARAYLA KARŞI KOYULAMAYACAGINI. adalet ve iç siyaset kararsız hareketler bunu affetmez. PARASAL DARBE
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