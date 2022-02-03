Merkez Bankası kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi kararlarını onayladı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi kararlarını onayladı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı. Merkez'den yapılan açıklamada, "45 milyar TL kâr payı avans tutarının, 4.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

"HİSSEDARLARA DAĞITIMINA BAŞLANDI"

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Haber

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