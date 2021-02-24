Merkez Bankası fiyat istikrarı amacı doğrultusunda zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti
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Merkez Bankası fiyat istikrarı amacı doğrultusunda zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti

24.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2021 yılı Para ve Kur Politikası metninde zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

  • Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına,
  • Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine,
  • Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine

karar verilmiştir.

"TL ZORUNLU KARŞILIK TESİSLERİNİN 25 MİLYAR TL ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artması, buna karşın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0,5 milyar ABD doları tutarında azalması öngörülmektedir.

"TL ZORUNLU KARŞILIKLARA UYGULANAN FAİZ ORANI 150 BAZ PUAN ARTIRILDI"

Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 5 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

Merkez Bankası fiyat istikrarı amacı doğrultusunda zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti
Haber Yorumları (2)
AYHAN: dolar ve altın eski günlerini arar olacak ah dolar altın ah ama yinede faiz haram altına dolara yatırıma devam.
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.....: ÇAKMAK
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