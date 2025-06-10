Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Faiz kararının ne yönde olacağı merak edilirken, piyasa uzmanları ve ekonomistler Merkez Bankası faiz indirimi ihtimali üzerinde çeşitli senaryolar değerlendiriyor. Peki, Merkez Bankası faizi düşürecek mi? Faiz indirimi olacak mı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı. İhaleye gelen talep 648 milyar 945 milyon TL'ye ulaştı. Merkez Bankası, bu ihale kapsamında piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı.

İhalenin ardından Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık hisselerinde güçlü bir yükseliş gözlendi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerine çıktı. Açılışta yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, kapanışa doğru ivmesini artırarak 13 bin 604 puana yükseldi. Bir önceki haftayı 13 bin 50 puandan kapatan endeks, böylece haftalık bazda yüzde 4'ü aşan bir prim gerçekleştirmiş oldu.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Piyasadaki yaklaşık 500 milyar TL'lik likidite açığını dikkate alan uzmanlar, Merkez Bankası'nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasının, önümüzdeki günlerde politika faizine yönelik indirim sinyali olabileceğini belirtiyor. Hâlihazırda gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artabilir. Bu beklentiyle birlikte, sadece bankacılık hisseleri değil, BIST 100 endeksi genelinde de pozitif bir seyir hakim oldu.