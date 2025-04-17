Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur? Faiz düşerse altın düşer mi, artar mı?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur" sorusu, faiz politikalarının yönüne göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle faizlerin düşmesi, altına olan talebi artırırken; faizlerin yükselmesi ise altın fiyatlarını baskılayabiliyor. Yani "faiz düşerse altın düşer mi, artar mı?" sorusunun yanıtı doğrudan merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak şekilleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur? Faiz düşerse altın düşer mi, artar mı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlar. Genel piyasa beklentilerine göre, Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa, altın fiyatlarında yükseliş ihtimali artıyor. Bunun nedenleri şöyle:

Faizlerin düşmesiyle birlikte sabit getirili yatırım araçlarının cazibesi azalıyor.

Yatırımcılar, enflasyon ve getiri kaybı endişesiyle güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor.

Düşük faiz ortamı, yerel para birimi üzerinde değer kaybı baskısı oluşturabiliyor. Bu da altının TL bazında fiyatını artırabiliyor.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Banka mevduatlarının getirisi artar ve sabit getirili yatırımlar daha cazip hale gelir. Altına olan talep azalabileceği için, altın fiyatlarında bir miktar düşüş görülebilir. Altın piyasası yalnızca faiz kararlarından etkilenmiyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler de altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor.