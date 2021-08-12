Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
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Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim sinyali vermesine rağmen faizlerde bir değişiklik yapmayarak yüzde 19'da sabit bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez'in hamlesini nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay başında katıldığı bir televizyon programında faizlerin düşeceğini belirterek, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustosta düşük enflasyona geçeceğiz." demişti.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİYE YANIT VERMEDİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası piyasalar Merkez Bankası'ndan bu ay için bir indirim beklentisine girmişti. Ancak Merkez Bankası, verdiği kararla piyasaları yanılttı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 19'DA SABİT KALDI

Erdoğan'ın faiz çıkışı sonrası ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası, beklendiği gibi bir faiz indirimine gitmedi. Merkez, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı.

ERDOĞAN KARARI NASIL DEĞERLENDİRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstüne basa basa faiz indirimi sinyali vermesine rağmen, Merkez'in adım atmaması dikkat çekti. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'indirim' sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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