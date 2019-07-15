Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından...
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.
Kaynak: AA
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