Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından...

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından...

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.

Kaynak: AA
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