Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
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Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

Deutsche Welle - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) başkanlık koltuğunun ardından başkan yardımcılığı görevinde de Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Mustafa Duman atandı. Atamanın, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

52 yaşındaki Mustafa Duman, Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmadan önce, Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Yeni atama kararının ardından dolar yükseldi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde, dolar 8,18 liradan 8,28'e kadar yükseldikten sonra, 8,26 – 8,27 lira aralığında kaldı.

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yükseltmesinin ardından Naci Ağbal 20 Mart'ta başkanlık görevinden alınarak, yerine Murat Uysal atanmıştı. Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte liranın dolar karşısında değer kaybetmesine yol açmıştı.

DHA/JD,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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