Merkel: Türk birliklerine yönelik saldırıyı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.
28.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com