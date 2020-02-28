Merkel: Türk birliklerine yönelik saldırıyı kınıyorum

28.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.