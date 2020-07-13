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Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Merinosspor Bayan Voleybol Takımı yeni sezona bomba transferlerle başladı.

Merinosspor 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı
13.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:21

Merinosspor Bayan Voleybol Takımı yeni sezona bomba transferlerle başladı. 5 oyuncuyla masaya oturan Merinos spor ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da play off iddiasını sürdüren Merinosspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merinos spor Bayan Voleybol takımı 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İç transfer ve diş transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya varan mavi melekler, yeni sezonda mütevazı bir takım ile geçen yıl ligin son haftasına kadar sürdürdüğü play off iddiasını tekrarlamak ve play off'a gitmek için yeni sezon hazırlıklarına başladı. İç transferde geçen sezon takım kaptanlığını yapan Pasör Gizem As başta olmak üzere Orta Oyuncu Begüm Hepkaptan, Libero İlarya Zararsız, kulübün alt yapısından yetişen smaçör Betül Çoban ile sözleşme yeniledi.

Dış transferde ise geçen sezonu Mardin Büyükşehir Belediyesi Başak sporla play off oynama başarısı gösteren orta oyuncu Nergis Özlen Özcan ile Anlaşmaya varan Merinos Voleybolda 5 oyuncu ile sözleşme imzalanmış oldu. Konuyla ilgili olarak Bilgi veren Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Bağcı, transfer çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde sürpriz oyuncularla masaya oturacaklarını söyledi. Ali Bağcı " Geçtiğimiz yıl son haftalara kadar sürdürdüğümüz play off iddiamızı bu yılda sürdürmek istiyoruz. Alt yapımızdan yetişen oyuncular, geçtiğimiz yıl takımımızda olan oyuncular ve yeni oyuncular olmak üzere görüşmelerimizi tamamlamak üzeriyiz. İlk olarak beş oyuncumuz ile sözleşme imzaladık. Diğer oyuncularla ise görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu sezonda Merinos spor olarak ön sıralarda sezonu tamamlama hedefi ile yola çıktık" dedi.

Gizem As, 1.80 boyunda 1991 doğumlu olan başarılı pasör daha önce Kocaeli Belediye Kağıtspor, Edremit Belediye Spor, Bolu Belediyespor, Kocaeli Değirmenderespor, Kazan Belediye spor ve Sakarya Gelişim Spor formalarını giydi. 2014 yılında da merinos voleybol takımı ile kadınlar 2. Liginde mücadele eden başarılı pasör play off oynama başarısı göstermişti.

Begüm Hepkaptan, 1.86 boyunda 1996 doğumlu olan başarılı orta oyuncu karşıyaka spor kulübü alt yapısında yetişmiştir. Bozhüyük belediye spor kulübünde kiralık olarak kadınlar 2. Ligi play off müsabakalarında başarılı bir performans gösteren oyuncu 2019-2020 sezonu ve 2020-2021 sezonunda merinos voleybol formasını giymekte devam etmektedir.

Ilarya Zararsız, 1.65 boyunda 1996 doğumlu olan başarılı libero arkas spor alt yapısından yetişerek kadınlar 2. Liginde mücadele etmiştir. 2018-2019 yılında pursaklar voleybol ihtisasta başarılı bir sezon geçiren oyuncu, 2019-2020 sezonunda merinos voleybolda başarılı bir sezon geçirmiş olup, 2020-2021 sezonu için tekrar merinos voleybol kulübü ile sözleşme yenilemiştir.

Nergiz Özlen Özcan, Eczacıbaşı altyapısında yetişen ve daha sonra THY, Sarıyer Belediye, Rota Koleji ve Mardin Büyükşehir Başak Spor takımlarında görev yapan 1997 doğumlu 1.89 boyundaki voleybolcu, Doğa Koleji ile 2 kez Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Play off müsabakalarında mücadele eden başarılı orta oyuncu 2020-2021 sezonu için merinos voleybol takımı ile sözleşme imzaladı.

1995 doğumlu 1.80 boyundaki smaçör Betül Çoban, Merinos Voleybol alt yapısında yetişmiş daha sonraki sezonlarda takımın bölgesel ligden bir üst lige ve 2. Ligden 1. Lige çıktığı sezonlarda takımıyla basarili sezonlar geçirmiştir. Geçen yıl ara verildiği voleybola tekrar yuvasına dönerek kavuşan basarili smaçör oyuncu 2020-2021 sezonu için sözleşme yeniledi . - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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