Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor
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Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor

Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, espor dünyasına yeni kurduğu takımla giriş yaptı. Başarılı savunmacının, Team Demiral Esports adıyla kurduğu takımda yer alacak oyuncuların kim olacağı henüz bilinmese de FIFA, Valorant ve PUBG gibi birçok rekabetçi oyunun temsil edileceği öğrenildi. Bu adımı ile Merih Demiral, Mesut Özil, Shaquille O'Neal, David Beckham, Stephen Curry ve daha birçok başarılı ismin arasına katılmış oldu.

23 yaşındaki milli futbolcu ve Atalanta takımının savunmacısı Merih Demiral, hem espor severleri heyecanlandıracak bir hamle ile gündeme geldi. Yapılan son duyurulara göre başarılı futbolcu, Team Demiral Esports adıyla espor dünyasına giriş yapıyor.

Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor

DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULARIN ARASINA KATILDI

Takımın ve oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile duyurulan bu yeni oluşum içerisinde henüz hangi oyunların takımlarının yer alacağı bilinmiyor. Bu detaylar bilinmese de videoda VALORANT, FIFA, PUBG ve daha birçok oyunun yer alması ile ilk ipuçları verilmiş durumda. Daha önce de birçok futbol ve basketbol oyuncusunun takım kurduğunu veya organizasyonlara yatırım yaptığını sizlere aktarmıştık. Bu adımı ile Merih Demiral, Mesut Özil, Shaquille O'Neal, David Beckham, Stephen Curry ve daha birçok başarılı ismin arasına katılmış oldu.

Merih Demiral, Team Demiral Esports isimli takımıyla espor dünyasına giriş yapıyor

Kaynak: Playerbros

Milli futbolcu Merih Demiral, Team Demiral Esports ile espor dünyasına giriyor
Milli futbolcu Merih Demiral, Team Demiral Esports ile espor dünyasına giriyor
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