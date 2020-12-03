Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti
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Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti

03.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:05
Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 69. dakika forma giydiği maçta Juventus, Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmayı yöneten Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Juventus evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus farklı kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Chiesa, 57. dakikada Ronaldo ve 66. dakikada Morata'dan geldi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı golle kariyerindeki 1028. maçında 750. golünü attı.

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı.

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Bu sonucun ardından grupta Barcelona'ya 2-0 yenildiği maçın dışında tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Juventus 12 puanla 2. sırada yer aldı. Dinamo Kiev ise galibiyetsiz, 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Juventus, Barcelona ile deplasmanda liderlik maçına çıkacak. Dinamo Kiev ise Ferençvaros ile evinde UEFA Avrupa Ligi bileti için mücadele verecek.

Merih Demiral'lı Juventus, evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti
Stephanie Frappart

TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmayı yöneten Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

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