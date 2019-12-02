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Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor

Sezon başında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, yeteri kadar forma şansı bulamamış ve Serie A'da yalnız bir maçta forma giymişti. Juventus taraftarı, Sassuolo ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Matthijs De Ligt'e tepki gösterdi ve Merih Demiral'ın ilk 11'de forma giymesi gerektiğine vurgu yaptı.

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:00
Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde , kendi sahasında ile 2-2 berabere kaldı ve bu sezon evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu beraberliğin ardından Juve taraftarlarının hedefindeki tek isim, 'yine' hata yapan Hollandalı stoper Matthijs De Ligt oldu. Daha önce de oynadığı karşılaşmalarda çok kritik hatalar yapan De Ligt'e bu kez gelen tepkiler çok sert oldu.

'YİNE' HATA YAPTI!

Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz daha yeni başlamışken gelişen Sassuolo atağında topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne atan ve Juventus'un ikinci golü yemesine sebep olan De Ligt'e sosyal medyadan büyük tepki geldi.

"BU CANAVARA BİR ŞANS VERİN!"

Tepki gösteren taraftarların birçoğu, Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Matthijs De Ligt'i dinlendirmesi ve yerine 'ı oynatması gerektiğini savundu.

İşte İtalyan taraftarların Merih Demiral isteği ve Matthijs de Ligt görüşleri;

"Merih Demiral'ın Juventus'ta forma giyememesinin tek nedeni De Ligt'e ödenen bonservistir!"

"De Ligt, Serie A'da çok zorlandı. Demiral'ın oynamama nedeninin sportif olduğunu düşünmüyorum."

"De Ligt, inanılmaz maçlarına bir yenisini daha ekledi. Yerine daha harika olan bir isim oynayabilir. Merih Demiral canavarına bir şans verin."

"Bu Hollandalı sersem yüzünden GOAT (Tüm zamanların en iyisi) Merih Demiral'ı yedek bırakıyorlar. Delireceğim!"

De Ligt'in neden oynadığını merak ediyorum! Merih Demiral, Juventus'ta oynamıyorken bile, Türk Milli Takımı'nda harikalar yaratabilen bir oyuncu.

"Artık Merih Demiral'ın zamanı geldi"

"Merih Demiral > De Ligt! Sarri istifa et!"

"Bu maçtan öğrendiklerimiz; Demiral, bir şansı hak ediyor!"

(Sporx)


Haber Videosu: Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor
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HABER YORUMLARI (3)

  • ASLAN BE ASLAN:
    de vrijin 50 mlyon ettiği yerde bu adam 60 milyon edermilli takımı tek başına sırtladı defanstalucıo gibi adam be100 yılda bir gelir türkiyeyedeğerini bilsinler ne 154 milyonu ne yedeği
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  • VATANDAŞ:
    o adama o kadar para verdiler merihi alırlarsa yönetim topa tutulur. bırakın yedek kalsın
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