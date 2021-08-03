Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor
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Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni durağı Atalanta oldu. İtalya Ligi'nde ve Avrupa'da son yıllarda en çok dikkat çeken takımlardan biri olan Atalanta, satın alma opsiyonlu formulülle Merih'i kadrosuna katıyor. Aldığı gençleri parlatan, oynattığı futbolla Avrupa'ya damga vuran Gasperini, Merih'te de bu cevheri gördü. Toplamda 25 milyon euro gibi bir bedelle bu transfer resmiyete kavuşacak.

Tuttomercato'nun haberine göre, Atalanta Teknik Direktörü Gasperini de Merih Demiral'ı kadrosunda görmek istiyor. Juventus'un kiralamaya şu an itibarıyla sıcak baktığı ve tarafların önümüzdeki günlerde bu transfer için görüşecekleri kaydedildi.

25 MİLYON EURO

Atalanta'nın kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi. Bu opsiyon 25 milyon euro. Atalanta, Merih'ten memnun kalırsa 25 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak.

Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, son yılların gözde takımı Atalanta'ya imza atıyor

GASPERİNİ'NİN ELİNDE PARLAR

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, son yıllarda oynattığı futbolla teknik direktörlere ve birçok takıma ilham oldu. Her oyuncusunu bir elmas haline dönüştüren Gasperi'nin Merih'e de büyük dokunuşu olabilir.

Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, son yılların gözde takımı Atalanta'ya imza atıyor

YAPRAK DÖKÜMÜ

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun da ayrılması an meselesi. Juve, birçok futbolcusunu elinden çıkarıp yeni bir kadro dizayn etme niyetinde.

Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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