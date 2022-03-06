Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı - Haberler

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Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Roma'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına isyan etti. Sosyal medyada dizindeki yaranın son halini paylaşan Merih, "Bu ne?" diyerek tepki gösterdi.

İtalya'da Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atalanta cephesi, karşılaşmanın hakemi Davide Massa'nın, Romalı futbolcuların sert müdahalelerine kırmızı kartını göstermekte tereddüt etmekle suçladı.

Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

İSYAN ETTİ

Takım arkadaşı Marten de Roon'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Merih Demiral çıldırdı. Hakeme dizini gösteren milli futbolcunun sitemi sonuçsuz kaldı.

Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Merih Demiral maçın ardından dizine aldığı darbeyi paylaştı. Tammy Abraham'ın müdahalesinden kare paylaşan Merih, "Bu ne?" notunu düştü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İtalya Serie A, merih demiral, Atalanta BC, Spor, Haberler

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