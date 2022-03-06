Merih Demiral çileden çıktı! Maçtan sonra yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Roma'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına isyan etti. Sosyal medyada dizindeki yaranın son halini paylaşan Merih, "Bu ne?" diyerek tepki gösterdi.
İtalya'da Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atalanta cephesi, karşılaşmanın hakemi Davide Massa'nın, Romalı futbolcuların sert müdahalelerine kırmızı kartını göstermekte tereddüt etmekle suçladı.
İSYAN ETTİ
Takım arkadaşı Marten de Roon'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Merih Demiral çıldırdı. Hakeme dizini gösteren milli futbolcunun sitemi sonuçsuz kaldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Merih Demiral maçın ardından dizine aldığı darbeyi paylaştı. Tammy Abraham'ın müdahalesinden kare paylaşan Merih, "Bu ne?" notunu düştü.