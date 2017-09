Merdiven Altından" Dünya İkinciliğine

RIDVAN KORKULUTAŞ - Milli sporcu Ahmet Recep Cabioğlu, hobi olarak başladığı bilek güreşinde başarı merdivenlerini hızla çıkmaya başladı.



Kilisli Ahmet Recep Cabioğlu, merdiven altında antrenman yapıp, Avrupa üçüncülüğünün ardından, Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da ikinciliği elde etti.



Bu yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Cabioğlu, kısıtlı imkanlarla başarıya ulaşıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde kendisi gibi bilek güreşine merak salanlar için tahsis edilen merdiven altında çalışmalarını yürüten Cabioğlu, kısa zamanda adından söz ettirmeyi başardı.



Yaklaşık 1,5 yıl önce milli formayı giydikten sonra ilk hedefine ulaşan Cabioğlu, daha sonra Avrupa üçüncülüğü gibi uluslararası arenada kürsüye çıktı. Bu ayın ilk haftasında Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında, Rus, Ukraynalı, Brezilyalı ve Kazak sporcularının bileğini devirerek, sağ ve sol kolda iki gümüş madalya kazanan Cabioğlu, şimdilerde ise antrenörü İsmail Kurt'un desteğiyle çalışarak, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hayalini kurduğu altın madalyayı kazanmayı hedefliyor.



Ahmet Recep Cabioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce hobi olarak bilek güreşine başladığını söyledi. Daha sonra kendisini geliştirerek şampiyonluk hedefiyle antrenman yapmaya başladığını dile getiren Cabioğlu, ilk uluslararası başarısını geçen yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğini belirtti.



"Kötü alışkanlardan spor sayesinde uzak durdum"



Bu sporun yaşamına çok olumlu katkılarının olduğunu vurgulayan Cabioğlu, "Bilek güreşi sayesinde kendime güvenmeye başladım. Spora başladıktan Türkiye'nin her şehrinden arkadaşlarım oldu. Her türlü şiddetten ve kötü alışkanlardan bu spor sayesinde uzak durdum. Bütün arkadaşlarımın spor yapmasını öneriyorum." diye görüşlerini aktardı.



Her zaman milli sporcu olabilmek için gayret gösterdiğini ifade eden Cabioğlu, şunları kaydetti:



"Hobi olarak başladığım sporda kendime bir hedef belirledim. İlk hedefimde milli sporcu olabilmekti. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda şampiyon oldum. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda üçüncülük elde ettim. Hocamın katkılarıyla daha fazla çalışarak Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elimden gelenin en iyisi yapamaya çalıştım. Biz bayrağımızı düşünerek antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bunun sonucunda da bir başarı elde ediliyor. Bundan sonraki hedefim, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."



"Başarının sırrı inanç"



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Kilis Temsilcisi İsmail Kurt da yıl boyunca öğrencileriyle yoğun antrenman gerçekleştirdiklerini anlattı.



Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup faydalı bireyler haline gelmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Kurt, şu ifadeleri kullandı:



"Dünya Şampiyonası'na 52 ülkeden bin 500'e yakın sporcu katıldı. Bizden daha iyi imkanlara sahip olan iller veya ülkeler vardır. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup vatana ve millete faydalı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. Kısıtlı imkanlarla çalışıp başarı elde etmemizin sebebi inanmaktır. Belki daha iyi imkanlarımız olsa farklı sonuçlar elde edebiliriz. Merdiven altında yaptığımız antrenmanlarla bugüne kadar 28 milli sporcu çıkarttık. Bunları yaparken yalnızız maalesef. İlimizde birçok Avrupa ve dünya şampiyonu varken hiç kimsenin bundan haberi yoktur. Bir hoca olarak öğrencilerim için istediğim şey, büyüklerimizin bu çocuklarımıza sahip çıkarak daha güzel yerlere gelmesi."