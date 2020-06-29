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Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes, ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışma kararı aldı.

Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
29.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:45

Formula 1 takımlarından Mercedes, ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.

"IRKÇILIĞI BİTİRİN"

Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.

Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

İLK YARIŞ 5 TEMMUZ'DA

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak.

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