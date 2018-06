Mercedes'e Milyarca Euroluk Emisyon Cezası

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in C ve G serilerinde ortaya çıkan emisyon manipülasyonu Mercedes'e pahalıya mal olacak. Der Spiegel dergisinde yer alan bir habere göre Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, emisyon manipülasyonu rastlanan her araç için Mercedes'ten 5 bin euro ceza talip edileceğini haberleştirdi.

Federal hükümet Daimler üzerinde olan baskısını arttırırken Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, geçen hafta Daimler'in Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ile yaptığı görüşmede kendisine 750 bin Mercedes aracında egzozlarında normlara uygun olmayan sistemin bulunduğunu ve bunun için araç başına 5 bin euro ceza uygulamasına gidileceğini, bunun da Daimler'e 3.75 milyar euroya mal olacağını belirtti.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi 23 Mayıs tarihli bildirisinde Mercedes C ve G modelleri ve Vito hafif ticari araçlardaki egzoz siteminde çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğunu duyurmuş, Daimler ise bu iddiayı kabul etmemişti. Bunun üzerine Mercedes'in C ve G modellerinin egzoz sitemini gözden geçirmesi istendi. - FRANKFURT