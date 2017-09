Mercedes-Benz Fashion Week Başladı

Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) sektör temsilcileri ve modacıların katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) başladı.



10'uncu sezonu gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü, modacı Mert Erkan'ın 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun defilesiyle başlarken, koleksiyonda beyaz, bej, füme, vizon ve pudra renklerinin ağırlıkta olduğu tasarımlar dikkati çekti.



Etkinliğin ilk gününde Design Workshop By İMA, Rashid By Raşit Bağzıbağlı, Şiyar Akboğa ve Özgür Masur da yeni sezon koleksiyonlarını sergiledi.



Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her yıl iki kere düzenlenen etkinliğin ilerleyen günlerinde Mehmet Korkmaz, Emre Erdemoğlu, Let's Talk Styling by İMA, Ümit Kutluk, Giovane Gentile, Murat Aytulum, Mehtap Elaidi, Miin by Kadir Kılıç, DB Berdan, New Gen, Dice Kayek, Arzu Kaprol, Bashaques, Sudi Etuz, Atıl Kutoğlu, Naz by Rufat Ismayıl, Aga, Çiğdem Akın, Zeynep Tosun ve Özlem Süer de yeni sezon koleksiyonlarını sergileyecek.



Ayrıca etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz'in E-Serisi Coupe modeli, etkinlik boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) girişinde davetlilerin beğenisine sunuluyor.



Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonelleri başta olmak üzere binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlik, 15 Eylül'e kadar sürecek.



Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından destekleniyor.