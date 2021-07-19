Meram Belediyesporlu sporcular şampiyonadan 12 madalya ile döndü
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Meram Belediyesporlu sporcular şampiyonadan 12 madalya ile döndü

Meram Belediyesporlu sporcular şampiyonadan 12 madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda farklı kategorilerde müsabakalara çıkan Meram Belediyespor sporcuları şampiyonadan 12 madalya ile döndü.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda farklı kategorilerde müsabakalara çıkan Meram Belediyespor sporcuları şampiyonadan 12 madalya ile döndü.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Belediyespor'da sporcular, katıldıkları müsabakalarda gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. 4-14 Temmuz tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na 16 sporcu ile katılan Meram Belediyespor 12 madalya ile dönmeyi başardı. Kung Fu, taolu, sanda ve light sanda kategorileri 1. etap taolu şampiyonasında Mevlana Şems Özdemir, Sıla Özge Öden, Hatice Nur Küçüktanık Türkiye 1.'likleri elde ederken, Aynur Murat Türkiye 2.'si oldu. Şampiyonanın 2. etap yarışmalarında ise Meram Belediyesporlu sporcular Kamil Ünlü, Şaheser Ebrar Özavcı, Betül Demirbaş ve Gamze Sıla Güldal dereceler elde ederek büyük gurur yaşattı. Yine şampiyonanın 3. etabında büyükler sanda ve light sanda kategorisinde Meram Belediyesporlu İsa Dilbaz, Yusuf Karabağ, Reyhan Gül ve Hanife Eylem Özkay dereceye giren isimler oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor'un başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Sporcularımız çıktıkları müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Wushu Şampiyonası'nda ortaya koydukları gayret ve aldıkları başarılar dolayısıyla sporcularımızı tebrik ediyor, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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